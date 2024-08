Montagano: Notte Bianca della lettura, VII edizione

Il 10 agosto a Montagano si terrà la VII Notte bianca della Lettura, organizzata da Angela Vitullo, referente dei Borghi della Lettura per il comune di Montagano, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

L’evento si aprirà alle 18.30, sul largo antistante la chiesa madre, in Via Maggiore, con il consueto appuntamento con le letture di “Nati per Leggere”, rivolte ai bambini e alle famiglie.

Alle 20.30 si inaugurerà la Piazzetta della Lettura, in Via Roma, luogo simbolo dei Borghi della Lettura, che si distinguono per la rivalutazione urbanistica all’insegna dei valori legati alla lettura e al libro. Nella piazzetta di Via Roma si presenterà, in particolare, il murales di TWOONE, l’artista internazionale Hiroyasu Tsuri.

Alle 22 la serata culminerà sulla Rampa dei Leoni, dove Massimo De Vita, fondatore del Teatro Officina a Milano, insieme all’attrice Daniela Airoldi Bianchi, proporrà al pubblico uno spettacolo interattivo in cui si presenteranno, come vivande in un menù à la carte, vari pezzi di un repertorio teatrale costruito in cinquant’anni di storia del Teatro Officina, tra cui gli spettatori potranno scegliere quelli ascoltare.