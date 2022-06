Calcio, Molise cup 2^ categoria/ Busso C. -Morcone 0-2

Busso c.:

1)Sanneh, 2)Piscopo, 3)Palladino, 4)Barletta, 5)Casonato, 6)Petriella, 7)Palmieri, 8)De Santis, 9)Ziccardi, 10)Ricciardi, 11)Rapallo I . All. Martinelli

Morcone:

1)Fiore, 2)Venditti, 3)Petti, 4)Moschetti, 5)Tarciso, 6) Maiorano, 7)Santucci, 8)Colella, 9)Traore, 10)Longo, 11)Parlapiano All. Scasserra

Arbitro:Carano di Campobasso Marcatori al 51′ Longo, al 92′ Tarciso (rig.)

Si gioca sul campo neutro di Boiano questa edizione della Molise Cup 2021-2022.

La partita comincia con i bussesi in avanti e al 10′ Palladino tira, ma la sfera finisce fuori.

Al 15′ azione del Morcone, tiro di Longo, ma il portiere avversario blocca la sfera.

La partita non è bella, al 20′ ci prova De Santis con un tiro non forte, ma Fiore blocca la palla. Al 35′ cross di Ricciardi, ma la palla termina a lato. Al 42′ azione dei molisani, ma la difesa campana manda in angolo.

Finisce cosi il primo tempo, con le due squadre che vanno a riposo sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo ,al 50 ‘,azione dei bussesi, ma Fiore blocca la sfera. Al 51′ azione dei campani, palla a Longo, che con un tiro preciso, ma non forte, batte Sanneh,è 1-0 per il Morcone. La partita si fa interessante, i Molisani attaccano alla ricerca del pareggio e al 63′ Piscopo tira da fuori area, ma la palla finisce di poco fuori. Al 72’ punizione per i Molisani, la sfera finisce sulla barriera, la riprende Ricciardi, ma Fiore compie un grosso intervento.

La gara si avvia verso la fine, al 90′ tiro di Longo, il migliore dei suoi, ma il portiere avversario blocca la sfera. Al 92 ‘ Traore, in pieno recupero, viene atterrato in area da Piscopo, per l’arbitro è rigore. Lo batte Tarciso, che segna il 2-0 per il Morcone.

Finisce cosi la partita, con la vittoria del Morcone, che vince la Molise Cup, edizione 2021/2022,

Onore anche al Busso, secondo classificato, che ha giocato un’ottima partita.

Arnaldo Angiolillo