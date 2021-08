“Molise Brass Ensemble” : La musica come linguaggio universale

La musica come linguaggio universale. La montagna come spazio di libertà. Questo è stato il messaggio lanciato dal concerto del gruppo “Molise Brass Ensemble” tenutosi il 16 agosto in località “Cuopp della Madonna” sul Monte Cavallerizzo e organizzato dal CAI di Isernia con la collaborazione della Pro Loco e del Comune di Capracotta.

Il trekking lungo il sentiero “Giovanni Di Nucci”, che raggiunge l’anfiteatro naturale del “Cuopp della Madonna” è molto interessante per la ricchezza floristica e per la presenza di resti archeologici infat sulla cima del Monte Cavallerizzo, sono ben conservate i resti di mura Sannitiche con la relativa porta di accesso.

Il cammino, procede passo dopo passo, in due gruppi (oltre 200 partecipanti complessivi) scandito da Pasquale Ciccorelli, Sebastiano Conti e Rosario Carling, verso la vetta.

Invece i musicisti salgono con le trombe in spalla accompagnati da Osvaldo della Pro Loco si siedono in mezzo pubblico: con la loro musica come linguaggio universale e la nostra montagna come spazio di libertà: Fanfara di Richard Wagner; Intrada per tromba sola di Otto Ketnger; 3 corali di Bach; Harry Purcell 3 sonate; O when the saint; E Jericho spiritual. I suoni del “Cuopp della Madonna” sul Monte Cavallerizzo sono stati tutto questo, ogni estate da oltre venti anni sulle montagne di Capracotta. Un grazie di cuore a chi ha permesso questa bella iniziativa, al CAI Sezione di Isernia, presente con la sua Presidente Matilde Di Domenico, alla Pro Loco ed al Comune di Capracotta, a tut i volontari che hanno pulito il sentiero “Giovanni Di Nucci” e l’anfiteatro “Cuopp della Madonna”.

Infine un ringraziamento particolare al gruppo “Molise Brass Ensemble”di Campobasso e agli oltre duecento partecipanti. Arrivederci al 16 agosto 2022 ar “ Cuopp della Madonna”.