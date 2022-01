Ministero dell’Interno: Bando di reclutamento di 40 Medici della Polizia di Stato

Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso per il reclutamento di 40 Medici della Polizia di Stato. La selezione pubblica si rivolge a candidati in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 5 gennaio 2022 alle ore 23.59 del 3 febbraio 2022, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”).

Posti a concorso:

n. 10 posti per Medicina del lavoro ;

; n. 9 posti per Medicina legale ;

; n. 3 posti per Cardiologia ;

; n. 3 posti per Ortopedia ;

; n. 3 posti per Medicina interna ed equipollenti;

ed equipollenti; n. 2 posti per Oculistica / Oftalmologia ;

; n. 2 posti per Anestesia e Rianimazione ;

; n. 2 posti per Patologia Clinica ;

; n. 2 posti per Psichiatria;

n. 1 posto per Neurologia ;

; n. 1 posto per Medicina dello sport ;

; n. 1 posto per Otorinolaringoiatra;

n. 1 posto per Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Si segnala inoltre che sui posti a concorso operano le riserve precisate nel testo integrale del bando.

Requisiti:

Possono partecipare al bando per Medici Polizia di Stato i candidati in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

possesso delle qualità di condotta di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

età inferiore ai 35 anni (non compiuti);

(non compiuti); idoneità fisica, psichica e attitudinale;

laurea in Medicina e Chirurgia;

in Medicina e Chirurgia; abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo;

iscrizione all’albo professionale;

per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti, non aver portato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedente la data di menzione del presente bando;

per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti, aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a “ottimo”, nei tre anni precedenti la data di emanazione del bando;

non essere stati espulsi o prosciolti dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;

non essere stati destituiti da pubblici uffici, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione o licenzianti dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;

assenza di condanne anche non definitive per delitti non colposi o di procedimenti penali per delitti non colposi per i quali si è sottoposti a misura cautela personale;

non essere stati sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell’articolo 93 del decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 con applicazione delle disposizioni del successivo articolo 94.

