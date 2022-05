Lutto/ E’ morto l’attore Ray Liotta

Il mondo del cinema è a lutto.

Ray Liotta , il formidabile attore la cui carriera è decollata nel 1990 con ‘Quei bravi ragazzi’ di Martin Scorsese, è morto a 67 anni.

A dare per primo la notizia, è stato il sito di Deadline, spiegando che l’attore è morto nel sonno nella Repubblica Dominicana, dove stava girando un film.

In circa 40 anni di carriera ha recitato in film come Abuso di potere (1992), Una moglie per papà (1994) con Whoopy Goldberg, Blow (2001) con Johnny Depp, Hannibal (2001), The Son of No One (2011) con Al Pacino, Storia di un matrimonio (2019), con Adam Driver.

Nel 2020 è invece nel cast di Hubie Halloween, con Adam Sandler.