Cronaca nazionale/ Si ferma in autostrada per cambiare una gomma, ma viene travolto da un camion e muore

Ancora vittime della strada. Travolto da un camion mentre cambiava le gomme in corsia di emergenza. E’ quanto successo ad un uomo di 76 anni, che era sulla tangenziale Sud di Torino, all’altezza dello svincolo statale 20, in direzione Stupinigi, quando è stato investito.

L’uomo si trovava in viaggio con la moglie quando ha dovuto fermare l’auto per cambiare una gomma bucata. Prima di scendere dalla vettura, il 76enne aveva indossato il giubbotto catarifrangente come previsto dal codice stradale.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha disposto il trasporto in ospedale. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, il 76enne è morto prima che i sanitari lo trasportassero al pronto soccorso.

La polizia dovrà ora accertare l’esatta dinamica dei fatti.

