L’occhio che uccide/ Parte il piano vaccinale nel Molise

Anche nel Molise l’attuazione del piano vaccinale sta ingenerando problemi e polemiche. Per questo, per dare una sterzata ad una situazione che potrebbe divenire insostenibile le autorità sanitarie hanno disposto la somministrazione di un questionario a coloro che vogliono essere vaccinati e non rientrano in nessuna delle categorie già preventivamente individuate dalla legge (ultraottantenni, personale sanitario, forze dell’ordine ecc). In anteprima siamo venuti in possesso di una bozza che provvediamo a pubblicare.

1) Perchè si richiede la vaccinazione?

a) appartengo ad una categoria ritenuta prioritaria dal piano vaccinale (specificare quale)

b) penso sia una cosa di tendenza

c) sono amico di _______ (specificare il nome dell’amico e allegare idoneo materiale probatorio: numero di cellulare, foto in un’occasione conviviale, eventualmente anche santini o altro materiale elettorale)

2) Quali motivi specifici motivano la sua richiesta di vaccinazione?

a) motivi di salute (specificare quali)

b) non so, non risponde

c) dispongo di un interessante pacchetto di preferenze elettorali

3) Quale autorità dovrebbe stabilire le priorità in materia di vaccinazione?

a) il Governo per il tramite del Commissario straordinario ed in base al piano vaccinale

b) il Cts, Comitato Tecnico Scientifico

c) il Cts, Centro Turistico Studentesco

d) l’amico di cui al punto 1 lettera c del presente questionario

4) Perchè dovremmo vaccinare prima lei e non altri?

a) rientro tra le categorie a rischio individuate dal piano vaccinale (indicare quale)

b) ho fatto la tessera del Cts

c) se sta bene Rocco sta bene tutta la Rocca

Come di vede un questionario di semplicissima compilazione ed utile per indirizzare l’azione sul territorio dei centri di vaccinazione. Al netto dei casi prioritari per evidenti motivi di salute lo spirito è quello di proteggere il capitale sociale e relazionale regionale, specie quello particolarmente attivo e produttivo in occasione delle tornate elettorali.. E’ previsto per chi possiede queste caratteristiche l’ inoculazione del vaccino monodose Johnson&Johnson ed il regalo di un set completo per l’igiene dei capelli prodotto dalla medesima azienda. Gli altri, invece, saranno semplicemente inoculati

(Attenzione, potrebbero esserci dei refusi)

Aigor

