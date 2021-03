Emergenza Covid: in arrivo all’Asrem un primo contingente di 18 medici italo-venezuelani

Oggi martedì 16 marzo, alle ore 16, presso la sede dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, in Via Ugo Petrella, arriverá un primo contingente di 18 medici italo-venezuelani, esuli del regime di Nicolas Maduro e membri dell’Associazione italiana “Venezuela: la piccola Venezia” Onlus, per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19.

Il Commissario Giustini, i Direttori dell’ASReM e il presidente della Onlus “Venezuela la piccola Venezia” Marinellys Tremamunno incontreranno la stampa. Saranno presenti, inoltre, il Commissario IACP di Campobasso, Nicola Travaglini e l’assessore ai Trasporti della Regione Molise, Quintino Pallante.