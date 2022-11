L’Istituto Comprensivo di Difesa Grande intitolato al Maestro Achille Pace

E’stato intitolato ad Achille Pace l’Istituto Comprensivo di Difesa Grande. In mattinata la cerimonia che ha sancito l’intitolazione alla presenza di diverse autorità e degli studenti che grazie ai docenti hanno ricordato a loro modo l’artista termolese ideatore del “Premio Termoli”. Un sogno che si è avverato grazie alla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo e il Comune di Termoli presente alla cerimonia con il Sindaco Francesco Roberti e gli assessori Michele Barile, Silvana Ciciola e Rita Colaci. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Luana Occhionero e la docente Carla Di Pardo. Con loro erano presenti il giornalista Antonio D’Ambrosio, Maria Luisa Porta del Provveditorato agli Studi di Campobasso, Massimo Palumbo presidente del Maack di Casacalenda, Giovanna Raspa vicepresidente Maak e Caterina Riva del museo Macte di Termoli. Una giornata speciale per chi ha voluto che la scuola fosse intitolata ad un illustre pittore che grazie alla sua opera e al suo contributo artistico ha fatto conoscere la città di Termoli e le sue opere in tutto il mondo. “Non è solo una questione di prestigio – ha detto il sindaco di Termoli Francesco Roberti – ma questa iniziativa rinnova quel legame indissolubile che lega Achille Pace alla città di Termoli alla storia della sua arte contemporanea, ma soprattutto a quello che è riuscito a dare durante la sua vita alla nostra città. E’ un piccolo segnale di ringraziamento che la città rivolge al maestro Achille Pace”.

“E’ un giorno importante per la nostra scuola – ha detto il dirigente scolastico Luana Occhionero -, celebriamo questa intitolazione al maestro Achille Pace. Siamo molto felici in quanto Achille Pace a partire dal primo settembre rappresenterà questa scuola e abbiamo deciso di dare un nome al nostro istituto in quanto era l’unica scuola che si chiamava come il quartiere. In questo modo rappresenterà anche le altre sedi che abbiamo in città e il nome di Achille Pace rappresenterà tutto il nostro istituto. E’ una giornata importante nella quale riconosciamo l’importanza del maestro Pace che si lega alla nostra scuola”.

“E’ una festa della scuola – ha detto Antonio D’Ambrosio – che ha conosciuto un grande artista termolese e abbiamo immaginato uno spettacolo al quale hanno contribuito i ragazzi a partire dall’asilo alla scuola media. C’è una mostra ispirata ad Achille Pace, c’è il canto, una recita, un video e un dialogo con i ragazzi intervistati che sono Achille Pace. Una iniziativa che completa l’opera, il pensiero e l’azione del maestro e ricongiunge attraverso il filo dell’amore una serenità della nostra collettività. I ragazzi hanno risposto con tanto entusiasmo facendo diversi elaborati”.