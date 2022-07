Lions Club Larino: screening gratuito per il diabete

Sabato 9 luglio organizzato uno screening gratuito per il diabete, è promosso dal Lions

Club Larino. Si svolgerà nella centralissima Piazza del Popolo, al Piano San Leonardo, l’iniziativa

rivolta ai cittadini dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

L’attività, promossa dal Lions frentano con la collaborazione delle professionalità del Centro Territoriale di Diabetologia Termoli–Larino e la Misericordia di Larino, unitamente all’Aild (Associazione Italiana Lions Per Il Diabete Onlus), ha lo scopo di offrire ai cittadini la prospettiva di una diagnosi precoce per contrastare ciò che il diabete rappresenta. Parliamo di una delle maggiori emergenze sanitarie del nostro tempo a livello globale.

I dati riportano che le persone affette da diabete in tutto il mondo sono oltre 400 milioni, mentre erano circa 100 milioni appena nel 1980. Si prevede un incremento che porterà nel 2025 alla presenza di oltre 700 milioni di pazienti diabetici. Un fenomeno purtroppo in grande espansione, figlio di stili di vita sbagliati e non solo, che rappresenta una delle piaghe sanitarie globali, da contrastare con la cultura della prevenzione. È questa la finalità del Lions club Larino, promuovere la prevenzione, dallo screening a migliori stili di vita.