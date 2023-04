Liceo F. D’Ovidio Larino/Rita Pietrolà campionessa di lingua inglese

Ancora un successo per gli studenti del Liceo F. D’Ovidio dell’Omnicomprensivo Magliano di Larino: Rita Pietrolà, della classe 5A del Liceo Scientifico, si è qualificata al 19° posto nazionale, con il punteggio di 90/100, nella Graduatoria Nazionale di Lingua Inglese della I edizione delle Olimpiadi delle Lingue Straniere indette dalla Columbus Academy – Scuola Superiore di Mediazione Linguistica di Roma.

La fase di qualificazione, cui hanno partecipato alcuni studenti delle classi quarte e quinte dei due indirizzi liceali, si è svolta il 15 aprile 2023 nel laboratorio d’informatica dell’istituto ed è consistita in una prova molto selettiva sulle competenze linguistiche: sono solo 80 gli studenti italiani che, insieme a Rita, accederanno alla semifinale di venerdì 28 aprile 2023. La candidata sarà chiamata a svolgere un test a risposta multipla con livello di difficoltà crescente ed un breve colloquio orale con un docente della Columbus Academy.

Una passione ed un’abilità non comuni quelle che la studentessa sta coltivando con impegno costante, affinandole sempre più anche grazie alle certificazioni, ai progetti Erasmus ed alle attività curriculari ed extra-curriculari che i docenti pongono in essere. A Rita Pietrolà le congratulazioni dei docenti del Liceo D’Ovidio e della DS, dott.ssa Emilia Sacco, per questo grande riconoscimento, insieme ad un grossissimo in bocca al lupo per il secondo step del 28 aprile, augurandole di accedere anche alle finali che si svolgeranno il 22 e 23 maggio 2023 a Roma, presso la sede della Columbus Academy.