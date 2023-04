Lutto/ E’ morto Nicola Magrone, condusse le indagini sul crollo della ‘Jovine’

E’ morto Nicola Magrone, 82 anni, ex procuratore di Larino; condusse le indagini sul crollo della Jovine di S. Giuliano di Puglia durante il terremoto del 2002.

Entrato in Magistratura nel 1971, nel 2003 viene nominato Procuratore Capo presso il Tribunale di Larino. Nel 2010, va in pensione e si candida come sindaco di Modugno, la sua città, dove sarà eletto due volte .

E’ stato anche parlamentare progressista indipendente dal 1996 al 2001. Migliaia i messaggi di cordoglio per questo Giudice che ha lasciato il suo cuore nel Molise, tanto da avere la Cittadinanza onoraria di S. Giuliano di Puglia, un paese dove veniva spesso a trovare gli amici e a fare una visita al cimitero.

Arnaldo Angiolillo