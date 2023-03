 Le montagne del Molise protagoniste a Linea Verde Discovery

Il racconto di Linea Verde Discovery ha fatto tappa in Molise, Fabio Gallo ci ha condotto alla scoperta del massiccio del Matese che viene svelato, ogni giorno, dalle prime luci dell’alba con il suo versante che volge ad Ovest.

Il viaggio in Molise è iniziato sulle cime del Matese dove i conduttori, accompagnati dal sindaco di San Massimo, Alfonso Leggieri e dall’ Avv Parente di Funivie Molise, hanno scoperto tesori nascosti e una vocazione turistica destagionalizzata.

La maestosità delle montagne del Molise si accenderà sullo schermo di Rai1 sabato prossimo,18 Marzo, quando, il noto programma televisivo Linea Verde Discovery, trasmetterà una nuova puntata dedicata proprio alla montagna molisana.

Con l’intento di scoprire le eccellenze del territorio italiano, la troupe del programma si è immersa nella bellezza del Molise, esplorando le sue montagne in un viaggio sostenibile che inizia da Campitello Matese.

In questo luogo si incontra la purezza dell’acqua sorgiva, una delle migliori in Italia, paesaggi incontaminati, e colline disegnate dal lavoro dell’uomo. Un’area dove si cammina sull’antica strada del tratturo, crocevia di vita già ai tempi dei romani, e dove si può vivere a contatto con la natura tutto l’anno praticando sport invernali e attività estive, tutto nel rispetto dell’ambiente che ci circonda

La natura selvaggia, la cultura autentica, le infrastrutture turistiche come risorsa economica importante per l’economia dei territori montani, sono state le tematiche protagoniste di questa avventura nella regione Molise.

La montagna molisana rappresenta da sempre un luogo magico e misterioso, capace di attrarre l’attenzione di molte persone. Tuttavia, spesso si tende a dimenticare l’importanza di questo territorio e delle persone che lo abitano.

Durante il viaggio a Campitello Matese e San Massimo, la troupe ha evidenziato l’importanza di preservare e valorizzare la montagna come patrimonio inestimabile, non solo per la sua bellezza paesaggistica, ma anche per la sopravvivenza delle comunità di montagna. In particolare, attraverso il racconto di chi vive la montagna quotidianamente, è emersa l’anima e la storia della montagna molisana. Racconti che hanno permesso di conoscere la storia del territorio e di apprezzare la bellezza e la ricchezza, ma anche di comprendere le sfide e le difficoltà che gli abitanti della montagna hanno dovuto affrontare.

La puntata di Linea Vede Discovery è un invito ad avventurarsi alla scoperta della bellezza del Molise, un luogo ancora poco conosciuto ma incredibilmente affascinante. Un luogo da esplorare con le sue montagne maestose e i borghi pittoreschi, e con la sua gente ospitale e orgogliosa delle proprie tradizioni.