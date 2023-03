Cronaca nazionale/ Travolto dalla valanga, 27enne perde la vita

Ennesima tragedia della montagna, purtroppo con una giovane vittima.

È riuscito ad azionare lo zaino airbag, ma il dispositivo utile a ‘galleggiare’ sulla neve in caso di valanga non è bastato a salvargli la vita.

Partecipava a un’uscita di eliski (la pratica dello sci fuoripista impiegando l’elicottero come mezzo di risalita) il 27enne residente nel Principato di Monaco morto dopo essere stato travolto da una slavina a Valtournenche, nella conca di Cheneil.

In base alle testimonianze raccolte, la valanga, si è staccata al suo passaggio, trascinandolo a valle per circa 50 metri. Il giovane è stato estratto in poco tempo dagli altri sciatori.

Degli accertamenti si occupa il Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia,

il giovane è stato dichiarato morto dal medico dell’equipaggio durante il trasporto in ospedale ad Aosta con l’elicottero.

