Le bellezze del Molise sullo sfondo di una commedia angloitaliana 

Sarà il Molise, con i suoi caratteristici borghi, il set di un film angloitaliano che avrà come protagonista la star della musica Guy Pratt. Per anni bassista dei Pink Floyd, ma fondamentalmente un session man, Pratt ha prestato la sua tecnica musicale anche a Madonna, Michael Jakson ed altri grandi nomi del panorama musicale internazionale. In questa pellicola dal titolo: “il Monaco, la Sirena e il Molise” l’artista sarà interprete della sua stessa vita e della sua musica. Mentre nella colonna sonora del film, sempre di sua produzione, sarà inserito il suono delle zampogne per creare un collegamento col territorio. Un territorio dove Guy non è mai stato, ma che vuole esplorare e far conoscere.

Il progetto illustrato in una conferenza stampa a Palazzo Gil, a Campobasso, ha visto la presenza del presidente della Regione, Donato Toma, dell’assessore al Turismo e alla Cultura, Vincenzo Cotugno, del produttore italiano Rino Piccolo, del regista Marcus Shepherd, e dell’attore coprotagonista di origini avellinesi, Raffaello Degruttola. Invece Guy Pratt e Leila Mousavi, sono intervenuti in video collegamento, ma arriveranno in Molise, per la prima volta, il prossimo fine settimana. Sabato 11 marzo presso il teatro Savoia di Campobasso Pratt, presenterà il suo concerto in calendario per il giorno successivo, domenica 12, all’Auditorium di Isernia.

“Aver partecipato con successo ad un bando di promozione del settore audiovisivo – ha dichiarato Toma – significa, per la Regione Molise, guardare con interesse la ‘settima arte’, quale fattore propulsivo per lo sviluppo economico, la promozione del territorio e la diffusione della cultura”.

“Sarà un film itinerante – ha aggiunto Vincenzo Cotugno – che racconterà le bellezze storiche, monumentali e paesaggistiche della nostra regione. Una storia d’amore, anche divertente, di ritorno alle origini e alla vita semplice. E un plauso – ha concluso l’assessore – va a Rino Piccolo che ha dato concretezza a questa iniziativa in ballo già da oltre tre anni”.

“Peraltro la colonna sonora del film – ha rimarcato Marcus, il regista – è un genere musicale di successo, quindi il Molise sullo sfondo di questa musica girerà il mondo”.

Rossella Salvatorelli