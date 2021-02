Larino/ auto scivola sul ghiaccio e investe pedone

Freddo siberiano nel fine settimana con neve e ghiaccio a far da padroni anche nelle “zone rosse” del Basso Molise con numerose le chiamate alla Centrale Operativa dei Carabinieri.

A Larino, un automobilista ha parcheggiato regolarmente l’auto allontanandosi ma, dopo qualche minuto, la vettura ha iniziato a scivolare sul ghiaccio. In quell’istante un passante, avvedutosi dello scivolamento del mezzo, si è lanciato all’interno di un bar ma è stato comunque investito dall’auto che gli ha fratturato il piede. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri per soccorrere il malcapitato, il quale è stato trasportato presso l’ospedale di Termoli, fortunatamente non in pericolo di vita.