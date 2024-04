L’Acem – Ance Molise a “Città in scena” a Trani

Dalla riqualificazione del quartiere Japigia di Bari al nuovo headquarter Scaffsystem a Ostuni e

ancora la nuova galleria Liberty a Lecce e il recupero dell’antico borgo di Roccapirozzi in

provincia di Isernia.



Sono alcuni dei progetti di rigenerazione urbana presentati ieri a Trani per la prima tappa territoriale di Città in Scena, alla quale ha partecipato anche l’ACEM-ANCE Molise con a capo il Presidente Corrado Di Niro.



Città in scena è il Festival diffuso della rigenerazione urbana che racconta le trasformazioni in atto nelle città italiane, attraverso anche una stretta collaborazione tra amministrazioni, associazioni, imprese, professionisti e cittadini, per rispondere ai bisogni della comunità in continuo cambiamento.



Protagonisti di questa prima tappa del 2024 a Trani sono stati i progetti di rigenerazione urbana

delle Regioni Puglia e Molise.



Iniziative che puntano a restituire alla collettività zone degradate di città o vuoti urbani,

salvaguardare borghi dallo spopolamento e riconvertire edifici abbandonati per nuovi usi sia per

aziende private che per tutta la cittadinanza. Tanti gli ospiti intervenuti, a cominciare dai rappresentanti degli enti territoriali coinvolti insieme a docenti universitari, imprese e esperti.



Per la Regione Molise è intervenuto oltre al Presidente dell’ACEM-ANCE Corrado Di Niro,

l’Assessore ai Lavori Pubblici Michele Marone, mentre il Dott. Marco Peluso, Legale

Rappresentante Residenze Roccapipirozzi S.r.l. ha illustrato il progetto di recupero e

ridestinazione dell’antico nucleo medievale di Roccapipirozzi (Sesto Campano) che rischiava di

scomparire a causa dell’abbandono e spopolamento: un intervento volto a conservare l’integrità di questo borgo storico, facendo riemergere antiche abitazioni e riportando alla luce il patrimonio materiale e immateriale del territorio circostante, con l’obiettivo di dare una seconda vita al borgo attraverso la realizzazione di una micro-destinazione turistica.