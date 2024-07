La Scuola Allievi Agenti “G. Rivera” ospita il  227° Corso Allievi Agenti della Polizia di Stato

Ha preso il via ieri il 227°corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato presso la Scuola di Polizia “Giulio Rivera” di Campobasso.

Il corso, che vede la presenza di 212 frequentatori di cui 44 donne e 168 uomini, è finalizzato alla loro formazione nel settore cruciale della sicurezza ed avrà una durata complessiva di dieci mesi suddivisi in due periodi formativi nell’ottica della completa realizzazione di un circuito virtuoso tra teoria e prassi.

Il primo periodo di sei mesi, finalizzato alla nomina ad agente in prova, si svolgerà in regime di stretta residenzialità mentre il secondo, di quattro mesi, prevede un periodo di applicazione pratica presso gli uffici e reparti ove verranno assegnati i nuovi agenti.

Il percorso formativo è tendente alla preparazione di un Operatore di Polizia in grado di acquisire competenze giuridiche e tecnico-operative, nonché orientamenti valoriali ed etici, in grado di far fronte alla complessa domanda di sicurezza proveniente dalla società moderna.

Saranno anche previste sessioni di approfondimento su temi di particolare rilevanza e attualità, per consentire ai futuri Agenti di esercitare al meglio le loro funzioni nell’ottica dei principi democratici e costituzionali che caratterizzano l’identità dell’Operatore di Polizia.

A Dicembre al termine del corso di formazione e del giuramento, gli Allievi Agenti saranno inviati negli Uffici Operativi di Polizia anche per incrementare il personale della Polizia di Stato in servizio.