La replica/ Rifiuti a Campomarino Lido, adesso è tutto pulito

Abbiamo segnalato ieri un problema riguardante il conferimento ‘selvaggio’ di rifiuti speciali o ingombranti a Campomarino Lido. La fonte, come precisato, è stato un post su Facebook in un gruppo, costituito da proprietari di immobili nel comune rivierasco, ma non solo, dove sono state pubblicate foto significative del problema. Si segnalava il caso di inciviltà da parte di alcuni che hanno inteso scaricare ai margini della struttura messa a disposizione dall’amministrazione comunale ogni tipo di rifiuto, compresi quelli decisamente ingombranti: nel post si precisava che il caso, segnalato, aveva portato i vigili urbani ad individuare i responsabili.

E’ giunta segnalazione da parte di un lettore che ha inteso precisare che la situazione al momento è differente; anche in questo caso a corredo della notizia delle foto che testimoniano come adesso tutta l’area sia perfettamente pulita.

Anche vicino i bidoni condominiali adesso è tutto pulito

Le due notizie hanno pari dignità e sono entrambe persumibilmente vere e con tanto di prova fotografica. Il post sui social era di alcuni giorni antecedente rispetto a quelli attuali e persumiamo che sia intervenuto opportuamente il Comune a ripulire l’area; fatto che va a merito dell’amministrazione comunale, a cui peraltro nessuno ha addebitato demeriti, visto che il problema, come è stato ripetutamente spiegato nell’articolo è esclusivamente di inciviltà da parte di chi ha ‘abusivamente’ gettato rifiuti ingombranti a ridosso delle attrezzature deputate allo smaltimento di rifiuti ordinari.

Quello che è successo è stato anche ipotizzato proprio dal lettore che ha scritto. In pratica è accaduto certamente in passato che persone abbiano scaricato rifiuti ingombranti al lido anziché conferirli all’isola ecologica (che però si trova in paese e non al lido) e pare che l’ultimo trasgressore sia stato anche multato. Ma si tratterebbe di fatti episodici e comunque evidentemente dopo è stata fatta pulizia dei rifiuti e adesso la situazione è tornata alla normalità, speriamo in maniera definitiva.

