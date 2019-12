La neve non è mancata anche quest’anno, anche se non copiosa, al momento come lo scorso anno. Ma in tempo di vacanze natalizie, la neve che imbianca i borghi molisani ha sempre il suo fascino. Proponiamo di seguito alcune foto ( dal web) di borghi molisani imbiancati.

Agnone (IS) foto Bruno Silvano D’Agnillo

Campolieto (CB) foto Ida Di Francesco

Vastogirardi (IS) foto Maria Antonietta Amicone