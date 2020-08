‘La cura dello sguardo’, Franco Arminio ospite del Pd a Civita di Bojano

Il poeta Franco Arminio e la presentazione del suo ultimo libro ‘La cura dello sguardo’ saranno al centro dell’evento organizzato dal Partito Democratico il 19 agosto alle ore 19.00 a Civita di Bojano.

Franco Arminio poeta, scrittore e regista, come noto, è molto legato al Molise, alle aree interne e ai piccoli borghi che caratterizzano la regione.

Gli stessi temi cari al Partito Democratico che da sempre in Molise si dedica alla valorizzazione del territorio molisano e delle sue peculiarità.

Arminio vanta una una lunga e intensa collaborazione con l’autore molisano Domenico Iannacone con il quale hanno raccontato il Molise nel viaggio ‘Da casa mia a casa tua’ andato in onda nella trasmissione di Rai Tre ‘I dieci comandamenti’.



E’ proprio in occasione di questo viaggio che l’autore Arminio ha ideato la VITAMINA M.

“Il Molise è un luogo appartato e schivo. Si arriva in paesi che sono grandi quanto il pugno di Polifemo. Stanno a metà tra il mare e l’Appennino: basse montagne, alte pianure, schiene di terra in cui ogni paese è un vertebra isolata. Ora abbiamo bisogno di luoghi come questi, intrisi di solitudine e di una malinconica dolcezza, luoghi in cui si sente il silenzio di chi non è venuto e quello di chi se n’è andato. Il Molise non è una regione, è una vitamina, la vitamina M”.



L’evento avrà luogo nella caratteristica cornice della piazzetta Belvedere di Civita di Bojano. Dialogheranno con l’autore Bibiana Chierchia e Francesco Verducci. Interverranno Natale Liberatore ed il segretario del Partito Democratico Vittorino Facciolla. Il poeta Franco Arminio leggerà le sue poesie e presenterà il suo ultimo libro al pubblico.



Nel rispetto delle norme anti Covid-19 per partecipare all’evento è necessario prenotare il proprio posto chiamando il numero 328. 7025983