La Canta Napoli Band infiamma Campomarino Lido. Pubblico delle grandi occasioni per Micky Sepalone e Angela Piaf alla Festa di Sant’Anna

In migliaia per Micky Sepalone, Angela Piaf e la loro band a Campomarino Lido, ieri sera. I due vocalist, coi loro musicisti, hanno presentato lo spettacolo nella nuovissima Piazza Falcone, in occasione dei Festeggiamenti in onore di Sant’Anna organizzati dalla Parrocchia e patrocinati dal Comune di Campomarino.

“Canta Napoli 2.0: La Storia della Canzone Napoletana in un Concerto Moderno” è uno Spettacolo sempre innovativo nella scelta dei brani e negli arrangiamenti, nel quale si cantano e si decantano i grandi cantautori e poeti di ieri e di oggi come Renato Carosone, Roberto Murolo, Aurelio Fierro, Antonio De Curtis, Libero Bovio, E.A. Mario, Edoardo Nicolardi, Pino Daniele, Enzo Gragnaniello, Nino D’Angelo.

La scaletta, di oltre trenta canzoni, ha coinvolto e appassionato un pubblico eterogeneo che ha cantato a squarciagola per tutta la serata. In repertorio i cavalli di battaglia come Tu vuò fà l’americano e ‘O sole mio hanno poi lasciato spazio a canzoni più romantiche come Mentecuore e Napul’è. Non sono mancati gli inni più emozionanti della tradizione partenopea come ‘A Città ‘e Pullecenella e ‘O surdato nnammurato. A fare da cornice alle canzoni classiche ci sono stati insert speciali come Malatìa di Ciccio Merolla, divenuta ormai una hit mondiale, che invita al coro giovani e non. E poi ancora Guaglione, Malafemmena, Voce ‘e notte, A tazza è cafè, Don Raffaè di De Andrè, Caruso, Cu ‘mme, O sarracino.

Un vasto collage di successi che racconta la Napoli che fu ma anche quella attuale, con significativi riferimenti al Nino D’Angelo di Senza giacca a cravatta e Jesce sole.

Micky, da vero mattatore, ha cantato, si è scatenato come al solito e ha interpretato A livella di Totò provocando intense emozioni; Angela ha stregato il pubblico con la sua eleganza e la voce da brividi.

Ennesima meravigliosa serata per i due artisti e per il loro pubblico, giunto non solo dal Molise ma anche da Puglia, Campania ed Abruzzo per l’occasione. La massiccia partecipazione ha reso la serata ancor più emozionante, hanno cantato davvero tutti. La ciliegina sulla torta è stata il service audio-luci di Massimo Russo (Sps Servizi per lo Spettacolo). Suoni ed effetti visivi degni di un concerto internazionale.

Ecco alcuni dei prossimi appuntamenti della band:

30 Luglio: FOGGIA (FG) FOGGIA ESTATE

1 Agosto: SAN PAOLO DI CIVITATE (FG)

3 Agosto: ALBERONA (FG)

4 Agosto: TERMOLI (FG)

5 Agosto: ARDEA (RM)

7 Agosto: POLIGNANO A MARE (BA)

10 Agosto: LESINA MARINA (FG)

13 Agosto: IPPOCAMPO-MANFREDONIA (FG)

14 Agosto: ACCADIA (FG)

15 Agosto: MOTTA MONTECORVINO (FG)

16 Agosto: SERRACAPRIOLA (FG)

31 Agosto: NAPOLI (NA) MASCHIO ANGIOINO

1 Settembre: CERIGNOLA (FG)

6 Settembre: STORNARELLA (FG)

13 Settembre: ASCOLI SATRIANO (FG) LA FARAGOLA

Attraverso la musica, Micky Sepalone e Angela Piaf raccontano storie, passioni e sentimenti, trasmettendo al pubblico emozioni uniche. I loro concerti sono l’occasione per immergersi nella cultura napoletana e per apprezzare la bellezza senza tempo della sua musica. Canta Napoli 2.0 riscuote ovunque un grande successo di pubblico e critica, affermandosi come uno dei progetti musicali più interessanti e innovativi esistenti.

La band ha collezionato numerosi concerti in Italia, partecipando a prestigiose rassegne musicali, tra cui gli appuntamenti al Castel dell’Ovo e al Maschio Angioino di Napoli nel 2021-2022-2023-2024. L’ensemble è in continuo fermento creativo e ha in programma nuovi concerti, progetti discografici e collaborazioni con altri artisti. L’obiettivo è continuare a diffondere la musica napoletana nel mondo, conquistando nuovi fan e consolidando il successo ottenuto finora.