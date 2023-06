Kermesse musicale “Palcoscenici”: a Pietrabbondante il “Concerto da Camera”

Proseguono gli appuntamenti con i concerti della kermesse musicale “Palcoscenici” a cura

dell’Assessorato regionale alla Cultura e Turismo in collaborazione con il Conservatorio di

Campobasso “Lorenzo Perosi”.

Oggi, sabato 3 giugno – alle ore 19:00 in Largo Ciro Menotti a Pietrabbondante – in programma il “Concerto da Camera” del trio composto dal soprano Simona Mihai, dal violinista George

Zacharias e dal pianista Marios Panteliadis.



Simona Mihai ha calcato teatri importanti di tutto il Mondo, con orchestre e direttori di fama

internazionale. Il violinista George Zacharias si è distinto, anch’esso, a livello internazionale

come solista con progetti discografici premiati da importanti riviste ed ha insegnato per anni in

diverse realtà inglesi, tra queste la Royal Academy of Music di Londra.



Infine, il pianista Marios Panteliadis, concertista e direttore d’orchestra pluripremiato, ha

nel suo background concerti in Europa, USA, Asia e Australia e anche varie produzioni

discografiche. Attualmente è insegnante di pianoforte principale al Conservatorio “L. Perosi”.

Il trio propone un repertorio che contiene una grande varietà di brani cameristici e

orchestrali, specificatamente adattati. Dall’arte del Paganini violinista a Liszt, re del pianoforte

che musicalizza Petrarca, passando poi per Strauss, Ravel e la sua Sonata “blues”.

Nella seconda parte del concerto ampio spazio al compositore greco Hatzidakis, diventato

famoso per alcuni dei gioielli proposti nel repertorio.



L’ingresso ad entrambi i concerti è gratuito e non occorre la prenotazione. La rassegna, che vanta recensioni positive e plausi in tutta la Regione, è stata fortemente voluta e portata avanti dall’Assessore alla Cultura e Turismo, Vincenzo Cotugno per promuovere le eccellenze culturali, musicali, paesaggistiche e artistiche che il Molise possiede, dando lustro e valore a un’altra eccellenza molisana quale il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso.