Itali Nostra e la Scuola per la valorizzazione dei “piccoli” musei del Molise e del territorio

La classe 4° del Liceo scientifico “G.Galilei” di Riccia, aderendo alla proposta

educativa di Italia Nostra per l’anno sc.2020-21, ha sviluppato un PCTO (Percorso

per le competenze trasversali e l’orientamento) scegliendo tra i vari percorsi quello

relativo ai Musei dal titolo : L’Italia sconosciuta dei “piccoli “ musei-Una risorsa dei

territori da scoprire e valorizzare. In particolare, un gruppo degli alunni della classe

ha individuato ,quale oggetto di studio, il Museo di Comunità della festa del grano

(MUFEG) di Jelsi.



Dopo una prima fase formativa, fornita on-line da Italia Nostra mediante webinar, gli

alunni hanno iniziato la fase laboratoriale guidati dal tutor scolastico prof.ssa Giuseppina Fanelli e dal tutor di Italia Nostra, prof.ssa Maria Antonia Bove, mediante la ricerca di tutte le notizie relative al Museo, alla festa del grano ed al suo significato, con interviste anche a persone anziane ed alla Direttrice del museo, prof.ssa Ines Mignogna e con approfondimenti, grazie al qualificato contributo della prof. ssa Letizia Bindi dell’Università degli studi del Molise sul patrimonio immateriale ed in particolare su ciò che la festa del grano rappresenta per la comunità di Jelsi.

Tutta la ricerca è stata sintetizzata in un prodotto finale, un breve video, che ha partecipato al concorso nazionale risultando primo ex equo per la categoria dei Musei con la seguente motivazione: Il lavoro è stato giudicato dalla commissione particolarmente meritevole in ragione della capacità degli alunni di valorizzare un patrimonio, pur già censito, che testimonia ed esprime un forte legame con il territorio e la comunità su cui insiste.

Gli alunni hanno operato con rigore nella ricerca e nell’acquisizione dei dati intorno al Bene scelto (MUFEG),hanno dimostrato di averne acquisito una approfondita conoscenza ed hanno ideato, realizzato e prodotto un video completo ed accurato, che attraverso un equilibrato apporto di riferimenti alla storia, alle tradizioni, alla cultura della comunità di Jelsi, comunica il bene in modo efficace, concorrendo così alla sua promozione e valorizzazione, nell’ottica di un’ulteriore sviluppo territoriale della comunità stessa.



Inoltre, tra le numerose classi di varie scuole del Molise, che hanno aderito alla proposta del Settore Educativo di Italia Nostra riguardante anche altre tematiche oltre a quella dei Musei, partecipanti tutte al concorso nazionale, sono state segnalate tra le finaliste la classe 4AR del Liceo Artistico “B.Iacovitti” di Termoli con il lavoro su “Il restauro virtuale del portale della cattedrale di Termoli” nella categoria Costruire (IN)Bellezza. L’impegno civico del “conoscere per conservare” il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico e la classe 3AF dello stesso Istituto con il lavoro su: La cripta della chiesa di S.Maria a Mare a Campomarino nella categoria IO NON TI ABBANDONO.

Un impegno civico per la tutela dei beni a rischio del nostro patrimonio artistico, culturale e paesaggistico.



Italia Nostra Campobasso ringrazia i Dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i tutor

e tutti gli alunni partecipanti per l’interesse e l’impegno dimostrati durante tutti i lavori; in particolare il nostro plauso va ai vincitori che hanno ben saputo promuovere il MUFEG ed il proprio territorio.



Alla ripresa del nuovo anno scolastico, nella speranza che si possa svolgere tutto nella normalità, sarà organizzato un incontro per la presentazione di tutti i lavori prodotti dalle varie classi anche per dare un giusto riconoscimento pure agli altri lavori che qui per questioni di spazio non sono stati tutti elencati.



Gianluigi Ciamarra

Presidente Italia Nostra Campobasso