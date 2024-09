Intervento dei Vigili del fuoco per una pala eolica in anomalia per il forte vento a Tufara

Nel pomeriggio di ieri presso la Sala Operativa del 115 di Campobasso è giunta una richiesta di assistenza tecnica per una pala eolica in anomalia per il forte vento in C/da Pianelle a Tufara (CB).

La richiesta è giunta direttamente dalla centrale operativa di Trento che gestisce gli impianti.

Sul posto si è recata una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona allontanando in via precauzionale una famiglia che vive nelle vicinanze degli impianti e chiusa la strada antistante le pale.

Sul posto anche i Carabinieri e il sindaco di Tufara per quanto di loro competenza e i tecnici per il servizio manutenzione delle pale eoliche.

L’intervento è ancora in corso.