Scontro fra due auto, due feriti.

In mattinata lungo la Bifernina, due auto si sono scontrate tra i territori di Petrella e Limosano. Il bilancio è di due feriti, sul posto le ambulanze del 118 per trasportare feriti in ospedale, i carabinieri per ricostruire dinamica e il personale Anas per gestire la viabilità.