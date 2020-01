Incidente in A14, muore bimbo di tre anni, tre persone ferite

Lungo la A14 in direzione Pescara. si è veirificato un brutto incidente, uno scontro tra due auto. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, la Polizia Autostradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto anche un elisoccorso per soccorrere i feriti ma per un bambino di 3 anni non c’è stato nulla da fare. In pronto soccorso al San Timoteo di Termoli sono state trasportate le altre tre persone rimaste ferite a seguito dell’incidente. Si tratta di una famiglia residente fra Chieuti e Lesina, ma con parenti anche a San Martino in Pensilis.