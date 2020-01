Lungo la Biferninan nel tardo pomeriggio di oggi si sono verificati due incidenti stradali. Un primo, accaduto intorno dopo le 19 in territorio di Palata un tamponamento che non ha avuto, conseguenze serie ,

Un secondo verso le 19.30 in cui in territorio di Morrone del Sannio.un’auto è uscita di strada finendo contro il guardrail. Anche in questo caso nessuna conseguenza per la persona alla guida della macchina. Sul posto i Vigili del Fuoco e personale Anas.