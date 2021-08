Incendi, il sindaco Roberti invita i cittadini alla collaborazione

In merito alla situazione che si vive da una settimana a questa parte sulla costa a causa degli incendi è il sindaco di Termoli Francesco Roberti a inviare un messaggio alla cittadinanza.



A causa di quanto è già accaduto “Si invitano i cittadini alla collaborazione al fine di evitare situazioni che possano mettere in difficoltà la popolazione. Si chiede quindi di segnalare tempestivamente qualsiasi tipo di incendio al fine di evitare danni e pericolo alla vita delle persone. Inoltre, è importante evitare tutti quegli atteggiamenti che anche in modo involontario potrebbero causare un rogo. Non gettare cicche di sigarette in zone ricche di vegetazione e prestare massima attenzione con le bombole del gas e alla cura del verde e delle sterpaglie che a volte vengono raccolte ma accantonate in zone di proprietà”.



Il Comune di Termoli ha imposto con ordinanza l’obbligo a tutti i proprietari di aree e

terreni di non lasciare materiale di qualsiasi natura incustodito e di tenere puliti gli

appezzamenti da sterpaglie, immondizia e provvedendo con periodici interventi alla

manutenzione della vegetazione.

Inoltre, la Regione Molise, con il decreto n.41 del Presidente della Giunta Regionale, il 5

luglio scorso ha chiesto a tutti i molisani di segnalare tempestivamente roghi che possano

minacciare aree importanti di vegetazione proprio per avviare gli interventi del caso e

indagini tese a capire se gli incendi possano evidenizare alla base la mano dell’uomo nel

periodo dichiarato di “Grave pericolosità per gli incendi boschivi”.