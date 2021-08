Feste di Mefite a Sant’Agapito, tre giorni in montagna tra natura, arte e musica

L’associazione culturale Mamerte di Sant’Agapito presenta le Feste di Mefite 2021 dal 12 al 14 agosto. Un festival in montagna tra arte, musica e natura. Un programma fitto di eventi per grandi e piccini: teatro, concerti, osservazione delle stelle, intrattenimento per bambini, ma anche laboratori creativi ed escursioni nella natura incontaminata alla portata di tutti.



Il nome del festival richiama l’antico culto della dea Mefite, divinità italica legata alle acque, invocata quindi per la fertilità dei campi e per la fecondità femminile, tanto cara ai Sanniti che abitarono questi luoghi.



L’inaugurazione del festival si terrà giovedì 12 agosto alle ore 9:00 in piazza Guglielmo Marconi dalla quale si partirà per raggiungere, a piedi, il luogo di montagna dove si terranno la maggior parte degli eventi del festival. Sempre in piazza è aperto l’infopoint Mamerte per l’accoglienza di quanti vorranno partecipare.



Mamerte è un’associazione culturale senza scopo di lucro fondata nel 2019. Nasce a Sant’Agapito, un piccolo paese nella provincia di Isernia, dalla volontà di un gruppo di amici di dare nuova vita a questo borgo, che come molti in Italia si va spopolando.



Programma Feste di Mefite

12 agosto – Trattu’r Còscta Mbrét’ca

Inaugurazione alle ore 9.00 in piazza Marconi (Fò’r la pòrta) a Sant’Agapito

10.00- Cam’gnata (camminata dalla piazza alla Vall Masct Carl)

13.30- Pranzo al sacco e ristoro a cura di Casa Pleiadi (solo su prenotazione)

15.30- Presentazione del libro “La religiosità dei Sanniti” di Alessandro Testa con la speciale partecipazione dell’archeologo molisano Bruno Sardella, Vall Masct Carl

17.00- Art Mbrét’ca: una nuova stazione artistica d’ ru trattu’r d’ l’ vall “WAR*ING” a cura dell’artista Giuseppe Stellato

18:30- Frastock: Teatro “L’arte di sembrar tale” con Achille Mandolfo, Eustachio Guida, Emanuele Palone, Daniele Ribuoli, con la partecipazione dell’arpista Bianca Eliana Ricci, Vall Masct Carl

13 Agosto – Ncòpp alla N’vèra

8.00 – Mettiamo Radici con Elisabetta Vespasiani sessione di esercizi di bioenergetica

9.00 – Cam’gnata Ncòpp alla N’vèra, Partenza dalla Vall Masct Carl, arrivo al Monte Altone e visita della Neviera (1080 slm)

13.30- Pranzo al sacco e ristoro a cura di Casa Pleiadi (solo su prenotazione)

15.30- Circo TiC – La Tenda in Circolo: laboratorio di intrattenimento per bambini e genitori condotto da Valentina Florio e Cristiano Coia, Vall Masct Carl

18:30 – Frastock: concerto di Marilyn & the gipsy devils, Vall Masct Carl

22.00 – Osservazione del cielo in notturna con l’astrofisico Sandro Ciarlariello, autore del blog ‘Quantizzando’, Vall Masct Carl

14 agosto – Còll P’nnacchj

9.00- Cam’gnata: trekking fino a colle Pennacchio e ritorno

10.00- Riapriamo le ali con Elisabetta Vespasiani, sessione di esercizi di bioenergetica, Aia di Colle Pennacchio

13.30- Pranzo al sacco e ristoro a cura di Casa Pleiadi (solo su prenotazione)

16.00- Presentazione del libro “Di tutti gli altri beni” di Vasco Di Salvo, modera Teresa Maddonni, giornalista per Money.it, Vall Masct Carl

17:00 – Attività per bambini: laboratorio creativo e interazioni multisensoriali con tema natura; a cura dell’associazione Assembramenti culturali e tenuta dalla guida ambientale escursionistica AIGAE, Daniela Pietrangelo, Vall Masct Carl

19:00- Frastock: concerto di Piero Ricci con gli Ecletnic Sound, Vall Masct Carl

LABORATORI 12- 13 – 14 agosto

15.30-17.00 – Laboratorio di maschere di cartapesta, Vall Masct Carl