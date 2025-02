Il rapper francese Jul posta video a Roma, i fan: “Nuovo feat con artista italiano?”

(Adnkronos) –

Il rapper francese Jul ha postato su Instagram un video girato su una macchina che percorre un tratto del grande raccordo anulare di Roma, in cui si leggono chiaramente i cartelli di uscita per 'Casal Palocco' e Ciampino'. L'artista francese, che risulta il rapper con più vendite di album nella storia del rap francese nonché l'artista francese più ascoltato nel decennio 2010-2019 su Spotify, accompagna il video con l'emoticon di due occhi spalancati, senza al momento aggiungere commenti. Ma tanto è bastato per scatenare i fan cugini d'Oltralpe, che si sono sbizzarriti in pochi minuti nel cercare di capire il motivo del video. "Sembrerebbe la collaborazione di Jul con un italiano!", scrive infatti un follower. "In arrivo una feat", aggiunge un altro. Per Jul, pseudonimo di Julien Mari (nato a Marsiglia il 14 gennaio 1990), non sarebbe la prima volta: ha infatti già collaborato, tra gli altri, con Sferaebbasta, Rhove (all'anagrafe Samuel Roveda) e Baby Gang. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)