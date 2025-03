Il prof. Franco Palladino eletto Vice Presidente Nazionale dell’ANSMeS

Tempo di assemblee per lo Sport italiano che deve rinnovare i propri quadri ed eleggere i dirigenti, nazionali e

territoriali, che saranno in carica per il prossimo quadriennio olimpico 2025/2028.

Anche l’ANSMeS, l’Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI e dal CIP che accoglie nelle proprie fila

coloro che ricevono una benemerenza sportiva dai due Enti nazionali, ha provveduto a questo compito.

L’Assemblea Nazionale Elettiva, infatti, ha rinnovato il proprio Consiglio Nazionale sabato 15 marzo scorso a

Roma, presso la sede regionale di “Sport e Salute”.

Presenti 77, sui 78 accreditati, i Delegati in Assemblea, rappresentanti tutte le 20 regioni italiane e con i loro

voti hanno riconfermato il Presidente Nazionale uscente nella persona di Francesco Conforti. Successivamente

gli esiti delle votazioni per eleggere gli 8 componenti del Consiglio Nazionale hanno fatto registrare un

sorprendente risultato nei confronti del già Consigliere Nazionale uscente molisano Franco Palladino che è

stato anch’egli riconfermato per il prossimo quadriennio avendo ottenuto 58 voti, risultando secondo eletto

dopo il Vice Presidente uscente Mario Casu che ha ricevuto 61 voti.

Ma a questo importante esito così ottenuto si è aggiunto un altro prestigioso riconoscimento. Infatti il nuovo

Consiglio Nazionale dell’Associazione, nella sua prima riunione ufficiale, su proposta del Presidente Nazionale,

ha eletto il dirigente campobassano Vice Presidente Nazionale. Un riconoscimento che ha premiato Franco

Palladino per il lavoro svolto nel passato quadriennio nel suo ruolo di Responsabile Nazionale del gruppo di

lavoro dell’ANSMeS riferito alla “Comunicazione”, la struttura deputata all’informazione che viene

approfondita tramite diversi sistemi divulgativi. L’Associazione, infatti, è tra le rarissime istituzioni sportive del

CONI che divulga tutte le attività che giornalmente vengono svolte, sia a livello centrale che dagli organismi

territoriali regionali e provinciali presenti sul territorio nazionale, attraverso forme di comunicazione quali un

sito internet, una pagina Facebook, una periodica newsletter e una pubblicazione di oltre 100 pagine a

carattere annuale che riporta gli eventi più rappresentativi dei progetti nazionali che sono programmati

dall’ANSMeS con il sostegno di “Sport e Salute”.

Una gratificazione, quella ricevuta da Franco Palladino che festeggia, così, le “nozze d’oro” della sua carriera

dirigenziale sportiva, iniziata nella stagione 1974/75 come Segretario del Comitato Regionale Molisano della

FIDAL, che ha poi guidato per 14 anni, passando per incarichi manageriali in società calcistiche, nella Direzione

della Scuola Regionale dello Sport del CONI Molise, fino ad arrivare al 2019 quando ha istituito nel Molise

l’ANSMeS, costituendo dapprima i Comitati Provinciali di Campobasso e Isernia e poi quello Regionale.