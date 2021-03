“Il mondo dei giovani tra passato e futuro”, dialogo con il giornalista Ferruccio De Bortoli, organizzato dal Rotary Club

Nonostante la fatica della DAD, tra i vissuti in tempi di pandemia tante le possibilità che comunque i giovani possono sperimentare e conoscere, scoprendo, insieme ai loro docenti, nuovi e affascinanti modi per essere protagonisti della realtà che stanno vivendo e sempre più aperti al mondo. Ed il mondo del giornalismo, sempre molto attento ai giovani, si presta molto bene al dialogo con le nuove generazioni.

Due webinar interessantissimi hanno visto coinvolti negli ultimi giorni gli studenti del D’Ovidio di Larino,i quali, nell’ambito del Progetto Nazionale iltuogiornale.it cui la scuola ha aderito, hanno avuto la possibilità, insieme agli studenti di altre scuole italiane, di ascoltare le preziosissime e vivacissime testimonianze di Gianni Riotta, Francesco Giorgino, Floresd’Arcais, Francesca Paci e tanti altri.

Uno spazio di interazione meraviglioso in cui i giornalisti hanno raccontato agli studenti in maniera viva e colorata quello cheFlores d’Arcais ha detto essere il “mestiere più bello del mondo”. Ed ora tutti in marcia verso il lavoro in piattaforma per la creazione del giornale in forma digitale e cartacea!!!

Sempre collegata al mondo del giornalismo un’altra preziosissima occasione di prossima realizzazione: martedì 9 MARZO 2021, alle ore 20:30, si terrà l’incontro “IL MONDO DEI GIOVANI TRA PRESENTE E FUTURO”, dialogo con il giornalista Ferruccio De Bortoli, organizzato dal Rotary Club. All’incontro, che si svolgerà in diretta YouTube, parteciperà in maniera interattiva, in rappresentanza del Liceo d’Ovidio, Maria Vittoria Giglio, studentessa del V Ginnasio.