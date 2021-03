Presentato il volume “Diario di una Pandemia – I minori al tempo del Covid”

Da oltre un anno, ormai, ci siamo trovati a dover fronteggiare un’emergenza sanitaria che nessuno avrebbe mai immaginato di dover vivere e affrontare.

Il Covid-19 ha fatto irruzione nelle vite di tutti, sconvolgendone gli equilibri e portando con sé una scia di incertezza e sofferenza.

Come da più parti sottolineato, questa situazione è stata vissuta in maniera particolarmente difficile da bambini e ragazzi, che hanno perso i momenti di relazione e i punti di riferimento necessari per il corretto svolgimento di un’importante fase evolutiva.

Ancor di più ne hanno risentito quei minori che partivano da una condizione di vulnerabilità amplificata, come i bambini e i ragazzi che per varie vicissitudini sono ospiti delle strutture d’accoglienza regionali e sono lontani dalle proprie famiglie d’origine e dai propri affetti.

Proprio nella consapevolezza di questa condizione, in accordo con le finalità peculiari del mio ruolo istituzionale, come Garante regionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ho voluto coinvolgere i minori che vivono nelle case famiglia in un progetto che li rendesse protagonisti in un momento così difficile.

È nato così il libro ‘Diario di una Pandemia – I minori al tempo del Covid’, che raccoglie pensieri e stati d’animo dei piccoli ospiti delle strutture d’accoglienza molisane sotto forma di diari e disegni. Il volume riporta anche i questionari somministrati ai responsabili delle strutture e agli educatori ed operatori che vi operano, fornendo quindi un quadro generale del sistema dell’accoglienza minori in Molise.

Ma oltre a ciò, il presente volume è stato pensato per essere anche una testimonianza storica di un periodo senza precedenti nell’epoca contemporanea. Esso vuole rappresentare un’istantanea senza filtri del momento in cui è stato realizzato, un racconto in presa diretta dei giorni del Coronavirus.

L’obiettivo è quello di restituire a chi legge oggi e a chi leggerà domani la possibilità di calarsi, senza mediazioni, nella realtà dell’anno della pandemia. Facendolo, peraltro, attraverso la voce dei minori che, per loro natura, sono portato a raccontare il mondo proprio nella maniera in cui lo percepiscono.

La speranza, infine, è che questo lavoro possa rivelarsi utile per comprendere in maniera più l’impatto reale che l’emergenza sanitaria ha avuto sulla società.

Cordialità,

Il Garante Regionale dei Diritti della Persona

(Dott.ssa Leontina Lanciano)