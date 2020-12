Il Migliore Chef Italia, al nuovo contest di SKY lo chef molisano Nicola Vizzarri

Il Migliore Chef Italia è un nuovo contest TV dinamico e avvincente. Trenta chef selezionati sul tutto il territorio nazionale si sfideranno a colpi di padella per aggiudicarsi il titolo del “Il Migliore Chef Italia”, lo chef preparerà un piatto che verrà valutato da una giuria di professionisti. .La trasmissione andrà in onda su piattaforma SKY canale 913 e su digitale terrestre canale 83 in prima serata da Dicembre ad Aprile.

Un’avvincente competizione tra 30 chef selezionati in Italia, che si scontreranno a colpi di padelle e di piatti da sogno per vincere un ambito premio. Un programma per mostrare i segreti degli Chef, che metteranno a ‘’nudo’’ le loro tecniche, metodologie ed i loro segreti che li ha portati al successo.

Oggi “in cucina da protagonista” lo chef molisano Nicola Vizzarri. Scopriremo in puntata, il piatto preparato con i commenti ed i voti della giuria tecnica. Giuria composta da Simone Falcini: executive chef di vari ristoranti, imprenditore e Conduttore TV. Marianna Ziliati: food blogger ed artista. Carlo Tofani: manager, direttore e sommelier.