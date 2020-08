I dolci di Valeria / Cheesecake ai mirtilli

di Valeria Pace

Ingredienti

400 g Philadelphia

100g ricotta

500g panna

200g zucchero a velo

6g gelatina

La scorza di un limone

Per il topping

250g mirtilli freschi

100g zucchero semolato

Il succo di 1 limone

Per la base

250g biscotti secchi tipo digestive

80g burro fuso

Preparazione

Per prima cosa prepariamo lo stampo foderato di carta forno

Tritiamo i biscotti e mescoliamo con il burro fuso

Schiacciamo per bene il composto di biscotti sul fondo dello stampo e riponiamo in frigo

Ora prepariamoci per fare la crema:

Mettiamo a bagno la gelatina

Misceliamo la Philadelphia, la ricotta con lo zucchero a velo

Aggiungiamo la scorza del limone e continuiamo a miscelare

A parte semimontiamo la panna

Uniamo la panna al composto di Philadelphia

Strizziamo e sciogliamo la gelatina al microonde o in un pentolino

Aggiungiamo la gelatina prima ad una piccola parte di composto e poi versiamo nel restante composto

Versiamo il composto nello stampo precedentemente coperto con i biscotti sbriciolati e poniamo in frigo per una notte o in congelatore per 5 ore

Prepariamo il topping

Versiamo i mirtilli in padella con lo zucchero e il succo di limone

Lasciamo andare per una ventina di minuti a fuoco lento

Quando si sarà formata una salsina mettiamo da parte e lasciamo raffreddare

Completiamo il nostro cheesecake decorando con i mirtilli e serviamo