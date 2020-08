Assunta Di Clemente compie cento anni

Combattiva e lucida, non è riuscita a tornare in Molise per i festeggiamenti come ha sempre fatto negli ultimi anni.



La signora Di Clemente ha attraversato tutto il secolo scorso con una energia strepitosa e con una fiducia esemplare nel futuro.



La fede incrollabile e l’adesione totale ai valori che ha sempre individuato con puntualità e decisione l’hanno portata a superare le avversità della storia, la guerra e la ricostruzione, i problemi che di volta in volta ha incontrato nella sua lunga vita.

Festeggerà a Roma, lontana dalla sorella Nicolina (103 anni) che vive invece a Sessano del Molise.



Le due, spesso con idee divergenti sui temi più importanti dell’esistenza, sono state riprese più volte nelle appassionate discussioni che hanno infuocato i loro incontri.

Alcuni dei dialoghi delle due sono stati riportati nella playlist a loro dedicata:



https://www.youtube.com/watch?v=CMy3ySPGCpI&list=PLbKFX573sUofpVyB2NVyZXiehvw0Tkw5w