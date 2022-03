Paura, ma per fortuna nessun danno a persone o cose stamattina a Guglionesi, quando in Via Portanova si è aperta all’improvviso una voragine nel manto stradale; un camion è rimasto incastrato e l’autista, per fortuna è uscito illeso dall’incidente.

Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli; ora si procederà agli accertamenti del caso.