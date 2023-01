Greta Rodan e l’agenda oroscopo di beneficenza esportano il Molise a Bologna

Un happening di musica, lettura, piccola letteratura, ha accolto la poetessa e scrittrice Greta Rodan a Bologna, negli spazi di Sottotesi.it, in via Mascarella, nel cuore della città, con la partecipazione della cantautrice molisana Daria Tanno, per la presentazione della Agenda Oroscopo 2023.

“È il secondo anno che con Art & Publishing, MEC e quest’anno Assoutenti, produciamo questa agenda. Siamo alla terza edizione e stiamo crescendo noi e il finanziamento delle iniziative antiviolenza in Italia. Credo sia un bellissimo risultato.”

L’idea dell’agenda è di Claudio Melchiorre, attivista e presidente dell’associazione dei consumatori MEC, ma l’anima di questa opera è Greta Rodan, molisana. Tra il serio e il faceto, un messaggio solido e importante e il gioco dell’oroscopo che porta a spasso il lettore tra gli usi e costumi d’Italia e del Molise, l’agenda ha contribuito a finanziare una casa protetta per donne che hanno subito violenza lo scorso anno, mentre quest’anno hanno aiutato ALI Emozioni in Movimento ad attuare un protocollo per la prevenzione della violenza.

“Pochi avrebbero scommesso che si potessero associare i caciocavalli e il caffè, le tradizioni del carnevale e le stelle, la fede e la leggerezza di una battuta innocente, ma la nostra agenda oroscopo al caffè ha messo insieme queste cose ed ha sempre maggiore diffusione. Quest’anno, grazie a Assoutenti, quattrocento ragazzi delle scuole superiori romane hanno avuto una nostra agenda e hanno messo un mattone importante per lottare contro la violenza.”

L’iniziativa andrà avanti anche negli anni a venire e aumenterà gli appuntamenti in giro per l’Italia, con incontri già programmati per il prossimo novembre e dicembre a Torino, Bologna, Roma, Palermo, Catania, e ovviamente in Molise.

” Contiamo di allungare la lista degli appuntamenti e già sappiamo che questa formula per sostenere il buon vivere delle persone veramente per bene avrà ancora più successo. La mia soddisfazione è che grazie all’agenda facciamo crescere la cultura della lotta contro le ingiustizie molto concretamente e facciamo conoscere il nostro Molise, da molisani orgogliosi.”