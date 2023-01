Coronavirus/ Un decesso, tre nuovi ricoveri e un dimesso dal Cardarelli nelle 24 ore

Putroppo una notizia tragica sull’epidemia da Covid in Molise: si registra un decesso nelle ultime 24 ore. Non ce l’ha fatta un uomo di 75 anni di Pozzilli; i morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 715

. Ci sono 3 nuovi ricoveri, uno dei quali in Terapia Intensiva: pazienti di Campodipietra, Toro (Terapia intensiva) e Vastogirardi.

Un dimesso di giornata e pertanto i ricoverati totali salgono a 11, di cui 9 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 20 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 328 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta al 6%; inoltre si registrano 31 nuovi guariti.