Grande successo per il Molise ai Campionati Italiani Assoluti di Danza Sportiva.  Dancing Art Molise conquist 7 ori nello Show Dance

Riccione si conferma capitale della danza sportiva, accogliendo anche quest’anno i Campionati Italiani Assoluti di Danza Sportiva, l’evento più importante a livello nazionale organizzato dalla FIDESM, Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, che non solo assegna i prestigiosi titoli di Campioni Italiani Assoluti 2025 ma consegna anche i pass per la partecipazione alle Competizioni Internazionali 2025 come Campionati Europei e Campionati del Mondo.

Assoluti dunque che non solo rappresentano una vetrina di talento e qualità, ma che hanno visto ancora una volta il Molise brillare su un palcoscenico così importante.

E in particolare quando si parla di Show Dance è la Dancing Art Molise la protagonista di questa disciplina con la partecipazione dei propri atleti iscritti in solo, duo e gruppi.

La trasferta è iniziata l’8 Gennaio a Campobasso con il raduno di 47 ballerini molisani che, diretti dai tecnici federali Luca Russo e Simona Trivisonno, hanno raggiunto la cittadina romagnola, pronti per affrontare questa difficile e importantissima competizione.

La giornata del 9 Gennaio, dedicata allo Show Dance, parte con il solo femminile della 8/12 anni e in particolare con la giovane atleta Elisa Russo, che a soli 9 anni, dopo aver ottenuto il titolo di vicecampionessa italiana assoluta 2024 e aver rappresentato l’Italia agli Europei in Polonia e ai Mondiali in Germania, è chiamata a confrontarsi nuovamente in Italia.

E le aspettative non vengono tradite, perché con la nuova coreografia dal titolo “A un passo dai sogni” la giovane ballerina ha ottenuto il titolo di Campionessa Italiana Assoluta 2025 conquistando il primo oro della giornata per la Dancing Art Molise.

E le medaglie successive non tardano ad arrivare, perché Elisa torna di nuova in pista con la compagna di duo Elisa Tirabasso. In questa occasione le due giovani ballerine ripropongono la coreografia nella quale si vestono nei panni di Wendy e Trilly in una continua sfida nel conquistare le grazie di Peter Pan. E ancora una volta questa coreografia porta bene ad Elisa ed Elisa, perché, dopo la medaglia d’argento agli Assoluti 2024 e quella di bronzo agli Italiani 2024, arriva uno strepitoso oro agli assoluti 2025 in una finale di altissimo livello.

Le altre cinque medaglie d’oro arrivano nella sezione dedicata ai gruppi, dove la Dancing Art Molise negli ultimi anni è stata spesso protagonista.

La prima gioia arriva con la Production, unità competitiva che prevede la partecipazione di almeno 25 atleti in pista. Con lo spettacolare show “Tutto per una Mela”, una produzione realizzata da ben 47 ballerini, il team molisano han saputo unire creatività e tecnica in modo magistrale salendo poi sul gradino più alto del podio.

Hanno gareggiato in questa disciplina: Bianca Di Biase, Nicole Tirabasso, Maria Di Stefano, Elisa Russo, Giorgia de Santis, Benedetta Mignogna, Anita Pistilli, Niccolò Murtas, Elena Basile, Elisa Tirabasso, Sara Tullo, Sofia Ciccaglione, Stella Roselli, Noemi Stanziano, Chiara Felice, Marica Di Criscio, Matteo Paolucci, Thu Hue Del Cioppo, Sara Petrucci, Samuele Russo, Pietro Mignogna, Simone Di Stasi, Alessandra Barisciani, Angelica di Niro, Beatrice Galassi, Nycla Iapalucci, Antonella Spallone, Mattia Corvino, Giulia Di Domenico, Claudia di Niro, Elisa Mucci, Clelia Fugnitto, Sara Attico, Sofia Buttari, Monica Di Stasi, Alessia Discienza, Serena Lagioia, Manuela Moffa, Marika palazzo, Sara Palladino, Caterina Pierluigi, Pia Sabella, Francesca Saporito, Giada Zappone, Elena Leccese, Valentina Trivisonno e Maria Concetta Nania.

Il gruppo Under 12 anni si conferma ancora per la terza volta consecutiva. Dopo i titoli conquistati nel 2024, oro agli assoluti e agli italiani, arriva ancora una volta il titolo più importante. Con la coreografia “Colazione all’italiana” il team di giovani ballerini molisani ottiene il quarto oro della giornata laureandosi ancora una volta Campioni Italiani assoluti.

E se nelle categorie precedenti la Dancing Art Molise era a caccia di conferme, nell’Under 16 arriva il primo titolo della storia recente dello Show Dance. Con la coreografia “Oggi, ieri, domani”, sulle note di “What a wonderful world”, i 16 ballerini di età compresa tra i 12 e i 16 anni ottengono la loro prima vittoria in questa categoria e quindi la medaglia d’oro, la quinta della giornata per il Molise.

Le ultime due vittorie sono delle conferme, non sempre scontate, da parte del Gruppo Danza e del Piccolo Gruppo Over 17 anni, la categoria nella quale la Dancing Art Molise ha ottenuto le maggiori soddisfazioni, con i numerosi titoli di Campioni Italiani di Categoria e Assoluti ottenuti ininterrottamente dal 2018 ad oggi.

La coreografia “Direction” si conferma il vero cavallo di battaglia per la Dancing Art Molise, perché dopo i titoli di Campioni Italiani 2024, Campioni Italiani Assoluti 2024, l’ottavo posto ai Mondiali 2024, arriva ancora il titolo di Campioni Italiani Assoluti 2025.

E non da meno è il piccolo Gruppo che con “Il tavolo del Potere”, oltre al fantastico risultato ottenuto ai Mondiali in Germania con il settimo posto, bissa il successo ottenuto agli Assoluti 2024 conquistando l’oro anche agli Assoluti 2025.

E quando tutti sono a caccia di conferme, arrivano anche delle piacevolissime sorprese. Nella categoria Duo Show Dance Over 17 esordiscono le due giovani promesse Giada Zappone e Marika Palazzo che, dopo aver ottenuto la finale nel 2024 in una classe inferiore, decidono di cimentarsi anche agli assoluti, il livello più alto che la danza sportiva può offrire. Ed ecco che arriva la sorpresa: passaggio in finale con la coreografia “Vivere in due mondi” e sesto meritatissimo posto conquistato.

Da segnalare anche il passaggio in finale per Francesca Saporito, che nel solo femminile Over 17 ha ottenuto questo prestigioso risultato in una categoria dal livello assoluto.

Grazie a questi risultati straordinari e performance memorabili, la Dancing Art Molise si conferma una realtà di riferimento nel panorama della danza sportiva italiana e in particolare nello Show Dance, continuando a dimostrare che arrivare al successo richiede tanto impegno e notevole sacrificio, ma che confermarsi ad alti livelli e per diversi anni è ancora più difficile.