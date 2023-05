Giro d’Italia a Termoli: chiuse tutte le scuole il giorno 8 maggio

In occasione della Terza tappa del Giro d’Italia Vasto-Melfi prevista per il prossimo 8 maggio 2023, il Sindaco di Termoli Francesco Roberti ha firmato per tale giornata l’ordinanza sindacale n.142 che prevede la sospensione dell’attività didattica e la chiusura per tutte le scuole di ogni ordine e grado della città di Termoli.

Questo il dispositivo dell’ordinanza :

“Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido comunali, aventi sede nel comune di Termoli per il giorno 8 maggio 2023. Si precisa che la chiusura riguarderà anche gli uffici amministrativi e pertanto il presente provvedimento riguarderà anche gli uffici amministrativi e pertanto il presente provvedimento coinvolge tutto il personale scolastico, sia docente che A.T.A”.