Gara automobilistica 31° Slalom Città di Campobasso. Sospensione della circolazione sulle strade interessate dal percorso

Domenica 22 settembre 2024 si svolgerà la gara automobilistica denominata “31° Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini” sul tratto stradale compreso tra il bivio di Mirabello Sannitico e il ristorante San Nicola di Campobasso.



Allo scopo di garantire l’ordinato svolgimento della competizione, la sicurezza e la pubblica incolumità degli intervenuti, è stata disposta la sospensione della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, sul tratto della SP 165 compreso tra il bivio di Mirabello Sannitico e il ristorante San Nicola di Campobasso per km 3.440, e sul tratto della SP 120 a partire dall’incrocio con la SP 165 per circa metri 550.



La sospensione decorrerà dalle ore 7.00 per l’intera durata della gara.