Forti raffiche di vento, 15 interventi dei Vigili del Fuoco su tutto il territorio provinciale

Dopo le forti raffiche di vento che hanno colpito Campobasso e dintorni, sono state 15 gli interventi svolti su tutto il territorio provinciale dalle squadre dei Vigili del Fuoco di Campobasso, Termoli e Santa Croce di Magliano.

Interventi riguardanti soprattutto alberi pericolanti su sede stradale, rimozione tegole pericolanti e pali divelti. Si è provveduto all’interdizione in via precauzionale di alcune aree pedonali del centro per la caduta di calcinacci, in attesa degli interventi di ripristino.