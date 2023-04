FIP Molise – Tre arbitri junior molisani a Cesenatico

Non smettono di fiorire le belle notizie nella primavera cestistica molisana. Tre arbitri

junior – nello specifico Daniel Colitti, Patrick Colagiovanni ed Emanuela Trozzola –

sono stati protagonisti nei giorni scorsi del ventitreesimo torneo internazionale Basket

Pasqua 2023 coordinato dall’Eurocamp a Cesenatico.

La kermesse – riservata alle categorie under, maschili e femminili, tra i 13 ed i 17 anni

di età – ha visto il Molise dei fischietti fare bella mostra di sé, mettendo in luce alcuni

dei prospetti emersi dal coso dello scorso anno.

Nell’appuntamento romagnolo erano presenti direttori di gara provenienti da un po’

tutte le regioni e, per ognuno di loro, oltre che un’esperienza di vita, si è trattato di

un’esperienza formativa di non poco conto, avendo avuto l’opportunità di confrontarsi

con altri colleghi e soprattutto con gli istruttori nazionali di settore.

Per il Molise, dopo diversi anni di assenza in simili eventi, si è trattato di un ritorno,

sottolineato con orgoglio dallo stesso Cia nazionale che già, col proprio commissioner

Lamonica, aveva plaudito al nuovo corso del settore di arbitri ed ufficiali di campo sul

territorio.

Da parte sua, peraltro, il Cia Molise ha già dato la propria assoluta disponibilità per altri

appuntamenti e tornei al di fuori del proprio territorio previsti nel corso dell’anno.

Contemporaneamente, tra l’altro, si sta anche lavorando per un nuovo appuntamento

di rilievo previsto a maggio con la visita di un istruttore nazionale ai giovani fischietti

impegnati nell’attuale corso per arbitri junior.