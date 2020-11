Fincantieri: seleziona personale

La nota società, attiva nel settore dei cantieri navali, è alla ricerca di personale da inserire in sede e presso gli stabilimenti situati sul territorio nazionale.

Al momento incantieri cerca vari profili per la copertura di posti di lavoro in Friuli Venezia Giulia, Liguria e all’estero. Gli interessati alle opportunità di lavoro in Fincantieri possono valutare le posizioni aperte in questo periodo, per le quali è possibile candidarsi. Di seguito vi presentiamo un breve excursus delle figure cercate attualmente.

SEDE DI LA SPEZIA

Operaio Elettricista – Allestimento Elettrico;

Operaio Motorista – Allestimento Apparato Motore;

Operaio Tubista – Allestimento Fuori Apparato Motori;

Supervisore Di Produzione – Allestimento Impianti HVAC;

Integrated Logistic Support (ILS) Engineer – Issel Nord Italia;

Supervisore Di Produzione – Allestimento Apparato Motore;

Addetto Pianificazione E Controllo Della Produzione;

Supervisore Di Produzione – Officina Task Force Allestimento;

Supervisore Di Produzione – Officina Sistemi Di Combattimento;

Supervisore Di Produzione – Allestimento Elettrico.

SEDE DI TRIESTE

Project Engineer (Responsabile Per Commessa);

Energy Specialist;

Progettista Meccanico;

Marine Interiors – Senior Buyer

Tecnico Meccanico Degli Impianti HVAC – Trieste / Ancona;

Designer Di Interni Ed Esterni – Navi Di Lusso – Muggiano, Trieste, Sedi Estere (Norvegia e Romania).

SEDE DI GENOVA

Responsabile Project Management Office – Divisione Navi Militari;

Program Manager – Customer Logistic Support – Divisione Navi Militari;

Lead Project Engineer – PM Team – Divisione Navi Militari.

SEDE DI SESTRI LEVANTE (Genova)

Supervisore Di Produzione – Prefabbricazione

Supervisore Elettrico Di Produzione.

SEDE DI RIVA TRIGOSO (Genova)

Tecnico Programmazione Macchine A Controllo Numerico Italia.

ALTRE SEDI