Festa Roma, Johnny Depp: “Ho toccato il fondo tante volte, ma sono fortunato”

(Adnkronos) – "Ho toccato il fondo tante volte, ma posso ritenermi fortunato per quello che ho vissuto fino ad oggi". A dirlo è Johnny Depp, che questa mattina è atterrato nella Capitale per presentare il suo film 'Modi – Tre giorni sulle ali della follia' alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il film racconta 72 ore nella vita dell'artista Amedeo Modigliani, che per il regista e attore è "il mio alter ego. Ho scritto tante scene ispirandomi al mio vissuto", racconta.

Tra i prossimi progetti della voce e chitarra degli Hollywood Vampires ci sono due film da regista e due da attore: "Non vi libererete così presto di me. Da attore dovrei interpretare Satana, diretto da Terry Gilliam, spero che il film possa vedere la luce". Pensando al suo successo, dice, "non mi lamento di essere famoso o cercato. Ma se dovessi tornare alla 'normalità' sarò contento per tutto ciò che ho fatto", ammette.

Johnny Depp è assente alla conferenza stampa del suo film. "Ha avuto un ritardo aereo, si scusa per non essere qui", fa sapere la kermesse. "Fate finta che io sia Depp", dice il protagonista Riccardo Scamarcio sdrammatizzare. L'attore è atteso questa sera sul red carpet per l'anteprima romana di 'Modi', il biopic su Modigliani, e ricevere il premio alla Carriera.