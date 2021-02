Emergenza Covid/Santa Croce: ripristino dello screening dedicato a studenti, insegnanti e personale Ata

“Per monitorare la situazione epidemiologica Covid-19 nelle scuole, anche se le lezioni sono state sospese , attivando la DAD , abbiamo deciso di riprendere lo screening dedicato, gia’ programmato per ieri 9/febbraio, rimandato a causa dell’istituzione della zona rossa ,a partire da domani pomeriggio 11/febbraio , che proseguirà nei 2 giorni successivi, venerdì 12 e sabato 13, a tutti gli alunni, genitori e personale docente e non delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio.

Il calendario e’ stato stilato e gia’ comunicato a tutti gli interessati dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Giovanna Fantetti.Saranno garantite tutte le misure di sicurezza : basta recarsi in auto al plesso scolastico di via Caduti di Nassirya , restare in fila ed attendere il proprio turno, seguendo le istruzioni del personale volontario GEPA.

A tal proposito, l’Amministrazione comunale ringrazia di cuore la ditta Quiquero di Santa Croce di Magliano, che ci fornirà gratuitamente materiale di supporto come guanti , gel e mascherine”. Questo l’annuncio del sindaco di Santa Croce di Magliano, Alberto Florio.