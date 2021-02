Il Presidente Ricci incontra il coordinatore regionale dell’Unione degli Istriani, Gianni Meffe

Nell’ambito delle iniziative per il Giorno del Ricordo il presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, ha incontrato il coordinatore regionale dell’Unione degli Istriani, Gianni Meffe.

L’Unione degli Istriani, che ha sede a Trieste all’interno dello storico palazzo Tonello e che ha inteso implementare la propria organizzare a livello nazionale attraverso la costituzione di coordinamenti regionali, è la maggiore organizzazione di esuli in Italia e ha quale scopo statutario quello di rappresentare gli esuli italiani dall’Istria e di difenderne e tutelarne i diritti e le aspettative disattese.

Meffe, che a nome dell’Unione ha donato al presidente Ricci il libro di Cesare Battisti “La Venezia Giulia”, ha illustrato le iniziative che i coordinamenti regionali organizzeranno sui territori: convegni, mostre tematiche e iniziative di divulgazione nelle scuole per far meglio conoscere le drammatiche vicende che hanno interessato il confine orientale del nostro Paese. Iniziative finalizzate a promuovere e valorizzare la memoria storica delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata e che entreranno nel vivo una volta superata l’emergenza sanitaria che purtroppo rallenta, ma non arresta, le attività dell’Unione degli Istriani e dei Coordinamenti regionali.