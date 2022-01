Emergenza Covid/Guglionesi: sospensione delle attività didattiche in presenza

Il Comune di Guglionesi informa che, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 e dell’aumento dei casi di positività a livello locale e nazionale, in vista della ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia nelle prossime ore il Sindaco di Guglionesi adotterà l’ordinanza sindacale per la sospensione delle attività didattiche in presenza di ogni ordine e grado (Asilo nido, Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo e Secondo grado) da lunedì 10 gennaio a venerdì 14 gennaio 2022, salvo ulteriore proroga qualora necessaria per la situazione pandemica in corso.